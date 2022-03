Orange annonce offrir 24 chaînes à ses abonnés Livebox

A l’occasion du Ramadan qui débute ce week-end, Orange met en clair pendant 1 semaine l’intégralité des chaînes du bouquet Arabe Max. En parallèle, MyZen TV est également offerte.

Jusqu’au 6 avril prochain, Orange permet à ses abonnés Livebox d’accéder sans surcoût au pack Arabia Max et ses 23 chaînes, du canal 507 au 531. S’adressant à toutes les familles arabes du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, ce bouquet habituellement proposé à 15€/mois, permet d’accéder à de nombreux films et séries récents, des pièces de théâtre et des comédies shows, une chaîne est également dédiée au public féminin. De quoi commencer le Ramadan en se divertissant.

A l'occasion du #Ramadan la TV d'Orange vous propose 23 chaînes #enclair jusqu'au 6 avril 📺 — TV d'Orange (@tvorange) March 31, 2022

Dans le même temps, Orange met en clair la chaîne française MyZen TV (canal 124), également jusqu’au 6 avril prochain. C’est l’occasion de (re)découvrir une grande variété de programmes : bien-être, évasion, santé, remise en forme, méditation, cuisine, jardinage. “La cuisine sera à l’honneur en avril avec tous les mardis La Cuisine de Babette“, annonce la chaîne à cette occasion. Cette dernière est incluse dans le bouquet Famille Orange, en ce moment en promotion à 9,99€ par mois pendant 1 an, puis 13,99€/mois.