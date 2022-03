Orange s’allie à une jeune pousse 100% française pour reconditionner les smartphones récupérés dans ses boutiques

YesYes et Orange signent un nouveau partenariat avec la promesse d’un reconditionnement de smartphones 100% français.

“Acheter un produit reconditionné c’est bien. Privilégier un produit reconditionné en France dans le respect des Hommes et de l’environnement, c’est mieux “, c’est avec cette philosophie dans l’air du temps que le jeune reconditionneur YesYes séduit Orange, rejoignant Recommerce, Again, et Cadaoz. Grâce à ce nouveau partenariat, « nous renforçons ainsi la filière de circuit court française, avec une boucle vertueuse de reprise, reconditionnement et revente », s’est félicité à cette occasion Florence Paour-Mauffré, responsable équipements à la direction grand public d’Orange France.

Créée en 2018 par deux anciens d’un grand fabricant de smartphone, YesYes va ainsi reconditionner des milliers de smartphones et tablettes récupérées dans les différentes boutiques de l’opérateur historique. Ce nouvel acteur a de quoi séduire à l’heure où le secteur est en plein boom. 100% française, cette entreprise dispose d’un atelier de reconditionnement localisé à Caen. “Nous soutenons ainsi l’économie française et le développement de l’emploi local, mais également la réinsertion de jeunes en difficultés professionnelles”, explique-t-elle.

Son maître-mot est la qualité, ” nous attachons la plus grande attention à la qualité des produits que nous contrôlons, certifions et reconditionnons. Tous nos produits (smartphones, consoles, iPad, …) sont garantis 2 ans. Ils sont livrés avec des accessoires de charge neufs certifiés CE garantis 10 ans (certifiés Apple pour nos iPhone)”, indique-t-elle par ailleurs.

En juin 2021, YesYes a levé 2,7 millions d’euros avec l’ambition d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2022. L’année dernière, ce reconditionneur a traité 20 000 pièces, chaque produit ayant été vérifié sur une quarantaine de points avant d’être remis en vente sur son site. Début 2022, YesYes a ouvert une boutique à proximité de son atelier. Son objectif est de développer un réseau de magasins dans plusieurs villes en France, 12 points de vente devraient ainsi voir le jour d’ici 2025.

Source : Les Echos