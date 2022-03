Orange a trouvé son tandem pour le diriger, une nouvelle ère va commencer

L’ère post-Stéphane Richard va pouvoir commencer. La course à la présidence d’Orange touche à sa fin après la nomination Christel Heydeman au poste de directrice générale, laquelle prendra ses fonctions le 4 avril. Selon les informations du journal Le Monde , la candidature du président de Valeo, Jacques Aschenbroich, a été retenue le jeudi 24 mars par le comité de gouvernance du conseil d’administration du groupe. Cette nomination à la présidence de l’opérateur historique, sera soumise à l’approbation des administrateurs le 30 mars. Les actionnaires se prononceront enfin lors de l’assemblée générale du 19 mai.

Le FCPE, 2e actionnaire d’Orange (7 % du capital et 11 % des droits de vote), s’est récemment exprimé contre la modification de ces statuts, le groupe souhaitant relever ce seuil à 75 ans. “ Il ne pourrait réaliser qu’un seul mandat, replongeant Orange dans un choix difficile dans 4 ans”, ont fait part les salariés ne comprenant pas par ailleurs, sans citer Jacques Aschenbroich, “comment un président issu de l’extérieur, ne connaissant pas l’entreprise, serait-il à même d’animer un conseil d’administration dont la vocation est de définir les orientations stratégiques sur le temps long dont Orange a besoin ?”. Le profil du président de Valeo ne plaît pas depuis le début aux syndicats, certains de ses choix stratégiques passés n’inspirent pas confiance. Son groupe a notamment supprimé 12 000 postes dans le monde au premier semestre 2020, dont près de 2 000 en France.

Mais ses performances au sein du deuxième équipementier automobile français et dixième mondial, ont fait mouche. Il faut dire que ce prédateur du capitalisme a su parfois mener des réorientations très fortes et des remaniements en profondeur en 13 ans d’expérience chez Valeo, de quoi transformer l’entreprise et multiplier par 2,5 son chiffre d’affaires à près de 20 milliards d’euros aujourd’hui.

Jacques Aschenbroich dirigera donc Orange en duo avec Christel Heydemann, 47 ans. L’ex-vice-présidente Europe de Schneider Electric, a été associée au processus de sélection du futur président d’Orange, à en croire une source proche du dossier. Pour rappel, Stéphane Richard a démissionné fin novembre 2021 de son poste de PDG, condamné en appel dans l’affaire Tapie. Son 3e mandat devait arriver à échéance en mai. Sa volonté est aujourd’hui respectée, à savoir une dissociation des fonctions de président et de directeur général.