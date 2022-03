Réseau de boutiques : Free dégaine une nouvelle énigme avec sa Freebox Pop

Un nouveau rébus pour deviner la ville dans laquelle Free ouvrira prochainement une nouvelle boutique.

Le réseau de distribution de Free s’étoffe au fil des annonces. Comme chaque semaine ou presque, l’opérateur lance ce 21 mars une nouvelle énigme sur Twitter autour de l’ouverture à venir d’un nouveau Free Center. cette fois-ci, il s’agit d’un rébus. Y figurent une mante religieuse et la Freebox Pop. C’est à vous de jouer.

Actuellement, Free compte 164 boutiques dans l’Hexagone, la dernière en date a ouvert ses portes le 10 mars à Portet-sur-Garonne en périphérie de Toulouse. Sa stratégie est de renforcer sa présence dans les grandes agglomérations, tout en quadrillant au mieux le territoire via une implantation dans les villes moyennes et dans les centres commerciaux. Son objectif est de passer la barre des 200 Free Centers en 2023. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Bergerac, Montbéliard, Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.