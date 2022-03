Iliad teste la possibilité pour les anciens abonnés de bénéficier d’une offre spéciale… en Italie

Iliad vient de relancer son offre spécial en Italie, avec un forfait 150 Go 4G et 5G à 9,99€/mois, mais qui cette fois-ci est également accessible aux anciens abonnés.

Iliad relance aujourd’hui un forfait Flash 5G en Italie, qu’il avait déjà proposé à l’occasion de Noël dernier. Cette offre est pour le moins intéressante puisqu’elle intègre 150 Go de data , sans limitation de vitesse avec 5G incluse, minutes et SMS illimités, et sans frais cachés, le tout à 9,99 euros/mois. Cette offre est disponible jusqu’au 14 avril

Mais le plus intéressant est que pour la première fois, Iliad permet aux abonnés qui disposent déjà d’un forfait chez l’opérateur, de pouvoir migrer vers cette offre spéciale. C’est la première fois qu’Iliad permet cette possibilité en Italie, et ne l’a encore jamais proposée en France. En effet, même si c’est une demande récurrente des abonnés, il n’est pas possible de migrer, par exemple, vers le forfait “série Free” ou le l’offre spéciale sur Veepee, si on dispose déjà d’une forfait chez Free Mobile. Il en est de même en ce qui concerne les offres promo Freebox.

Bien sûr, l’objectif de ces offres spéciales est de recruter de nouveaux abonnés et on comprend qu’elles ne peuvent être toutes ouvertes aux anciens abonnés, sans quoi chacun chacun pourrait sauter d’offre en offre pour bénéficier d’avantages, sans jamais payer le tarif “normal”. Mais cette opération en Italie permet d’imaginer que Free pourrait tester, ne serait-ce qu’une fois, la possibilité pour les anciens abonnés, de migrer vers une offre spéciale.

Merci à Baloo