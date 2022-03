Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Abonnés dotés d’une Freebox Révolution, Delta, mini 4K ou One, vous pouvez avoir un avant goût de la nouvelle série HBO depuis l’Aktu Free.

Un nouvel épisode gratuit pour les abonnés Freebox. Free propose en effet dans sa rubrique l’Aktu Free l’accès gratuit au premier épisode de la série Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, diffusée en France sur OCS.

Cette production HBO vous plonge dans l’histoire des Lakers de Los Angeles, équipe mythique de basket-ball aux États-Unis ayant dominé le classement en NBA pendant les années 1980. Vous y retrouverez l’histoire de grands noms du sport comme Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar Jamaal Wilkes, James Worthy, Byron Scott ou encore Michael Cooper. La découverte de l’équipe se fera bien sûr sur le terrain, mais également à l’extérieur.



L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV ou Android TV avec Oqee.