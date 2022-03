Abonnés Freebox, MyCanal vous invite à tester ses nouvelles fonctionnalités en avant-première

Les développeurs de la plateforme de Canal+ ouvrent un nouveau programme de bêta-test sur les OS de Google et les abonnés Freebox ayant souscrits à une offre Canal+ peuvent y participer.

“Laissez-vous tenter“, invite Canal+. La chaîne cryptée propose en effet ses abonnés équipés d’appareils Android et Android TV à rejoindre son programme de bêta-test pour essayer de nouvelles fonctionnalités, remonter les dysfonctionnements potentiels… Le programme peut tout autant concerner la version disponible sur smartphone et tablette Android que celle proposée sur Freebox Pop ou encore sur Smart TV ou décodeur Android tiers.

Pour y participer, il faudra remplir ce formulaire en se munissant notamment de votre numéro abonné Canal+ et de la référence matériel indiquée dans les réglages de votre appareil myCanal. Pour retrouver cette information, la démarche vous est expliquée directement dans le formulaire d’inscription.

La plateforme a récemment intégré le HDR Dolby Vision et la 4K pour les utilisateurs sous iOS et propose régulièrement des mises à jour pour évoluer sur différents supports. Dans sa dernière mise à jour sur Android, estampillée 5.7.1, la chaîne privée a annoncé avoir rendu les programmes en Live accessibles directement sur la page d’accueil de l’application.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.