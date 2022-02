Orange fait équipe avec des maires pour collecter vos vieux smartphones

Une initiative en complément d’autres solutions pour éviter de laisser dormir de vieux terminaux inutilisés dans nos tiroirs.

On le sait, beaucoup d’entre nous gardons nos vieux smartphones dans des tiroirs sans jamais les réutiliser. Ecosystem estime leur nombre à 100 millions de téléphones dormant et les opérateurs multiplient les initiatives pour le réduire.

L’association des maires du Gard a ainsi signé mardi 22 janvier une convention de partenariat avec l’opérateur historique pour mettre en place des collectes dans diverses mairies du département. Ainsi, les municipalités le souhaitant pourront recevoir une urne en carton où les abonnés pourront déposer leurs mobiles. C’est notamment le cas à Saint-Césaire-de-Gauzignan, qui a été la première à s’en équiper.

Son mère explique que “ça ne coûte rien aux mairies. Et puis surtout c’est une démarche citoyenne et écologique”. Dans cette commune, trois points de collecte sont ainsi prévues avec la mairie, l’école et la médiathèque. Une initiative se voulant entièrement humaniste, avec un reversement des bénéfices à Emmaüs.

En effet, les boîtes seront vidées en juin et Orange espère récolter 200 kg de mobiles usagés dans la zone. Ces derniers seront acheminés dans une entreprise d’insertion membre du mouvement Emmaüs installée dans les Deux-Sèvres, pour effacer les données, reconditionner les appareils puis les vendre.

D’après Orange, recycler 25 000 permet la création d’un emploi d’insertion en France. Depuis quelques années, les opérateurs s’engagent en effet pour l’environnement, notamment en proposant des boîtes de collectes dans leurs boutiques. C’est le cas d’Orange, mais aussi de Bouygues Telecom et Free.

Source : France Bleu