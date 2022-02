Une nouvelle offre 70 Go à prix mini chez Orange, mais comment en profiter ?

Orange propose actuellement sur son site un bon plan permettant de se procurer un forfait 70 Go à moins de 10€, on vous explique comment faire.

Régulièrement les opérateurs proposent des promotions sur leurs sites. Orange propose une offre attrayante offrant 70 Go de data en 4G pour 14,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 29,99€ par mois. Cependant l’opérateur historique vous permet d’accéder à ce forfait pour moins de 10€ par mois.

Petit tour d’horizon de ce que propose l’offre. Hormis les 70 Go de data en France, les appels, SMS et MMS sont illimités. Lors de vos éventuels déplacements en Europe, DOM, Suisse et Andorre vous pourrez utiliser votre forfait comme en France, avec la même enveloppe data.

Comment obtenir la réduction supplémentaire ?

Grâce à un code promo, Orange fait encore baisser le prix de ce forfait bon plan. Après avoir ajouté le forfait dans votre panier il faudra suivre le cheminement. Au moment du récapitulatif de la commande, un encart vous permettra d’y rentrer un code promo. Comme l’indique Orange le code à utiliser n’est autre que “SKI2022”. Ce dernier vous permettra d’obtenir le forfait au prix de 9,99€ par mois pendant 1 an avant de repasser au tarif de 29,99€ par mois. Pour rappel, la carte SIM ou l’eSIM sera facturée 10€ à la commande.