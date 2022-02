Abonnés Freebox : l’application Télé Loisirs à utiliser comme télécommande et guide personnalisé, fait le plein de nouveautés

L’application Télé Loisirs se met à jour sur iOS avec une expérience utilisateur améliorée : podcasts, section myCanal, préférences d’alertes programmes.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos programmes TV en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox et Livebox. Après Android le mois dernier, c’est au tour de la version iOS de recevoir une mise à jour importante, estampillée 8.3.9. Pensée pour améliorer votre expérience sur le programme TV, cette nouvelle mouture apporte une nouvelle section MyCanal, de quoi retrouver la sélection de la rédaction Télé-Loisirs et les tops films, séries, etc. Il est aussi désormais possible de retrouvez des podcasts, directement dans les articles et gérer les notifications directement au sein de l’application. Les utilisateurs peuvent aussi mémoriser à présent leurs préférences d’alertes programmes au sein de leur compte Télé-Loisirs. des corrections de divers bugs liés à iOS 15.3 ont également été corrigé. Pour rappel, une nouvelle fonctionnalité “Grille Optimisée” a été lancé récemment, “vous pouvez désormais choisir l’affichage de votre grille TV ! Grâce au mode optimisé vous pouvez consulter plus de chaînes en un coup d’œil”, annoncent les développeurs. Pour toute suggestion ou remontée de bugs, la rubrique « Nous contacter » est accessible depuis l’application, “nous traitons chacun de vos commentaires”.

Pour rappel, l’application, permet aussi d’accéder aux programmes TV de la journée directement depuis la page d’accueil. Elle dispose d’un Guide TV avec plus de 300 chaînes des différents bouquets (TNT, Orange, Free, Bouygues, SFR, Canal …). Des filtres sont applicables pour votre guide télé selon la thématique qui vous convient. Sans oublier les conseils de la rédaction de Télé-Loisirs et les bandes d’annonce de vos films et émissions préférés sur des fiches programme complètes (résumé, note et casting). Vrai plus, vous accéder à tous vos programmes en replay (My TF1, M6 replay, My Canal, NRJ 12…) et aussi aux catalogues Netflix et Amazon Prime vidéo, pour toujours savoir quoi regarder.