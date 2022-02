Un non catégorique pour trois fausses cheminées 3G, 4G et 5G de Free Mobile sur une gare

Les 6000 habitants de Givet dans le Grand-Est ne bénéficieront pas d’une amélioration du réseau Free Mobile dans la zone de la gare pour le moment. Le projet d’implantation de l’opérateur ne verra pas le jour.

Un avis défavorable des Bâtiments de France et c’est un projet de trois antennes porté depuis décembre 2021 par TDF et Free Mobile qui tombe à l’eau. Lundi soir, le conseil municipal de la commune Givet dans le département des Ardennes a lâché le morceau, les antennes 3, 4 et 5G de l’opérateur, prévues pour êtres dissimulées dans trois fausses cheminées en résine, ne seront finalement pas installées sur le toit de la gare, malgré un accord trouvé avec la SNCF (, et ce alors que la zone est très mal couverte. La raison officielle : ces installations ne peuvent cohabiter avec « le site patrimonial remarquable de la ville de Givet ».

Pourtant Free y croyait quelque peu en annonçant début février, « un début des travaux prévisionnel au premier trimestre 2022″ et une mise en service d’ici l’été. Seulement, la déclaration des travaux, restée trop longtemps en instruction, a semé le doute. TDF a finalement été notifié du refus une dizaine de jours plus tard par les ABF via un arrêté.

Reste à savoir si Free Mobile va proposer un nouveau site ou installer ses équipements sur le pylône d’Orange à proximité. La seconde hypothèse implique des « contraintes de charges pratiquées par Orange rue de l’Industrie, a expliqué Free. Et d’ajouter qu’une “étude d’une cohabitation aurait rendu le projet d’accueil complexe et lent ».

Source : L’Ardennais