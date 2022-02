Totalement Fibrés : de bonnes nouvelles pour les abonnés Free Mobile, débat sur les ratés et succès de Free

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission, avec les chroniques habituelles : dans le gros Dos’, nous aborderons plusieurs changements pour les abonnés Free Mobile et puisqu’il s’agit de l’anniversaire de l’opérateur, nous dressons un petit bilan de ses 23 ans d’existence. Sans oublier le Up and Down, le chiffre de la semaine ou encore l’information à toute vitesse…