Essayez de gagner un nouveau smartphone tout le week-end avec Univers Freebox

A vous de jouer, Univers Freebox vous fait gagner durant dès aujourd’hui et jusqu’à la fin du week-end un Poco X3 Pro.

Besoin d’un nouveau smartphone plus moderne, ou envie de changer de crèmerie ? Tentez votre chance avec le nouveau jeu-concours UniversFreebox, vous permettant de gagner un Poco X3 Pro que la marque nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs. Vous pouvez participer tout le week-end jusqu’à dimanche minuit.

l suffit de vous abonner à notre compte Twitter et à celui de Poco France. Il vous faudra ensuite répondre au tweet associé à cet article en intégrant le hashtag #JeVeuxPasserChezPoco . Expliquez-nous les raisons derrière votre envie de changer de téléphone. Le gagnant sera tiré au sort parmi les tweets comprenant le hashtag et annoncé lundi 21 février dans un article sur Univers Freebox et averti sur Twitter dans la foulée. Pensez ainsi à laisser vos messages privés ouverts et à les vérifier, vous pourrez être le chanceux à qui nous demanderons l’adresse pour lui faire livrer son cadeau.