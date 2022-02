Free voit la vie en rose dans une ville avec l’ouverture prochaine d’une quatrième boutique

La ville de Toulosue va accueillir prochainement un quatrième Free Center.

Et de quatre. Après la boutique Free rue d’Alsace Lorraine, celle du centre commercial Blagnac et plus récemment Labège 2, l’opérateur de Xavier Niel prévoit de renforcer une nouvelle fois sa présence à Toulouse, quatrième ville de France . Sur Twitter, Free a annonce ainsi ce 16 février, l’ouverture prochaine un nouveau Free Center, cette fois au sein du centre commercial Portet, situé au sud de la ville rose, à Portet-sur-Garonne. C’est l’occasion pour Free de lancer les recrutements de conseillers et managers.

Début février, l’opérateur a ouvert sa 161e boutique à Noisy-le-Grand. D’autres ouvertures de Free Centers sont prévues prochainement à Mont-de-Marsan, Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, Nevers et Drancy. Free s’est donné pour objectif de passer le seuil des 200 boutiques en 2023.