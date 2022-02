La nouvelle box de SFR, annoncée comme la rivale de la Freebox Delta sur la puissance, est finalement disponible pour peu de monde

Une nouvelle box qui s’adresse seulement à 7,7% des abonnés “fibre” de SFR.

Cette semaine nous vous annoncions le lancement de la SFR BOX 8X, la box “la plus puissante” selon l’opérateur au Carré Rouge. Celle-ci propose en effet un débit max de 8 Gbits/s et le Wifi 6. Même si cette nouvelle box est une évolution de la SFR Box 8 lancée en 2019, elle rivalise avec la Freebox Delta sur les débits et la dépasse même en upload puisqu’elle propose 1Gbit/s contre 700Mbits/s.

Mais si la Freebox Delta est disponible pour tous les abonnés, même ceux en ADSL qui bénéficient en plus de l’agrégation 4G, c’est loin d’être le cas de la nouvelle SFR BOX 8X. On savait déjà qu’elle était réservée aux abonnés fibre, mais pas à tous, loin de là, nous apprend de Next Inpact. Ils ont en effet interrogé l’opérateur qui leur a indiqué que «près de 2 millions de prises [étaient] éligibles », à sa nouvelle offre. Celle-ci est donc réservée à un petit nombre d’abonnés. Nos confrères se sont ainsi prêtés à un petit calcul : “l’opérateur revendique un réseau de fibre optique (FTTH et FTTB) de près de 26 millions de prises éligibles cela signifie donc que seuls 7,7 % des lignes sur le « réseau de fibre optique* » sont éligibles à un débit de 8 Gb/s“.

