130 millions d’abonnés à Disney+ et l’ambition de doubler la mise en deux ans

La plateforme de SVOD aux grandes oreilles se portent très bien, enregistrant 130 millions d’abonnés à travers le monde.

Pas de ralentissement pour Disney et même des performances qui dépassent les attentes des analystes. Ce mercredi, Disney+ a présenté le bilan de son dernier trimestre et annonce avoir engrangé sur la fin de l’année 2021 11.8 millions de nouveaux abonnés, contre 7 attendus. La firme atteint donc les 130 millions de clients à travers le monde et cette dynamique a très vite été saluée en bourse, le titre de la firme ayant augmenté de 8%.

Le directeur général de Disney ne manque pas de réaffirmer des objectifs très ambitieux, prévoyant d’atteindre 230 à 260 millions d’abonnés d’ici 2024. Une volonté de garder le cap dans un marché où le leader mondial, Netflix, essuie depuis quelque temps une certaine baisse de croissance. Si la plateforme de SVOD n’est pas à plaindre et reste loin devant son concurrent aux grandes oreilles avec 222 millions d’abonnés, la concurrence semble tout de même être rude.

D’autant plus que Disney, fort de ses multiples licences à succès (Star Wars, Marvel, Pixar), prévoit de produire de plus en plus de contenus autour de cet univers : deux fois plus qu’en 2021.

Source : CNBC