La maison-mère de Google publie ses résultats pour 2021 et affole les compteurs

Près de 260 milliards de dollars, voici le chiffre d’affaires de la maison-mère de Google rien que pour l’année 2021. La publicité a battu son plein l’année dernière.



Alphabet, la maison-mère de Google, vient de publier ses résultats financiers. De quoi avoir un aperçu de la puissance colossale du géant du Web à l’échelle du quatrième trimestre 2021 et de l’année 2021.

Son chiffre d’affaires s’établit à 75,3 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre 2021, soit une progression de 32 % en 12 mois. Sur la période de 3 mois, le bénéfice atteint quant à lui les 20,6 milliards de dollars. Ramenés à l’année 2021, le chiffre d’affaires atteint les 257,6 milliards de dollars, en hausse de 41 % sur un glissement de 12 mois, et le bénéfice les 76 milliards de dollars.

“Le 4e trimestre a été marqué par une forte croissance continue de nos activités publicitaires qui ont aidé des millions d’entreprises à prospérer et trouver de nouveaux clients, un record des ventes trimestrielles pour nos téléphones Pixel malgré les contraintes d’approvisionnement et notre activité Cloud continuant de croître fortement”, note Sundar Pichai le CEO d’Alphabet, soulignant par ailleurs l’investissement important dans la domaine de l’intelligence artificielle pour apporter des “expériences extraordinaires et utiles pour les particuliers et les entreprises”. Ces résultats s’expliquent en effet en grande partie par la publicité en ligne qui représente à elle seule 61,2 milliards du chiffre d’affaires, soit une progression de 32,5 % sur un an. En hausse de 44,6 %, le Cloud représente quant à lui 5,5 milliards.