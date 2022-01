Free Mobile : trois smartphones à 179 euros dans la boutique, lequel devriez-vous choisir ?

La boutique Free Mobile propose les Oppo A16s, Samsung Galaxy A12 et Xiaomi Redmi 10, trois smartphones Android sous la barre des 200 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A16s, Samsung Galaxy A12 et Xiaomi Redmi 10, affichés à 179 euros au comptant. Notez d’ailleurs qu’ils sont aussi disponibles à 4,99 euros par mois dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Xiaomi



Des trois smartphones, le Xiaomi Redmi 10 propose l’écran le plus moderne avec son poinçon pour la caméra frontale, sa définition Full HD+ et le taux de rafraîchissement plus élevé. Ses rivaux restent cantonnés à la définition HD+ et gardent l’encoche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A16S (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A12 (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo



Il faut garder à l’esprit que l’on se trouve en présence de smartphones sous la barre des 200 euros, obligeant à pas mal de compromis. Aucun des trois ne promet des performances de haut vol en multimédia. Pas de 5G non plus au programme.

Notre classement :

Oppo A16S (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio G35 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio P35 avec 4 Go de RAM) Xiaomi Redmi 10 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G88 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi



S’il ne sera pas un expert en photo, le Xiaomi Redmi 10 propose toutefois la partie photo la plus étoffée. Il embarque en effet un capteur principal de 50 Mégapixels et propose l’ultra grand-angle. Le Samsung Galaxy A12 propose le même type de configuration, mais avec moins de définition. Quant à l’Oppo A16s, il fait l’impasse sur le gros capteur et le capteur ultra grand-angle.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (50/8/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A16S (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi ou Samsung



Les trois smartphones misent à fond sur l’autonomie grâce à une batterie 5 000 mAh laissant envisager les deux jours d’autonomie sans trop forcer. Les Xiaomi Redmi 10 et Samsung Galaxy A12 proposent une charge que ne s’éternisera pas trop. L’Oppo A16s offre le minimum syndical côté puissance de charge.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts en filaire) Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts en filaire) Oppo A16S (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox



Pas de 5G ni de performances de haut vol, mais un écran plus moderne et une partie photo plus étoffée par rapport à ses rivaux. À tarif équivalent, notre choix se porterait ainsi sur le Xiaomi Redmi 10, dont vous vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test .