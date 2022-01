TTFB : les abonnés Free Mobile gagnent le plus en débit, une Freebox à prix mini pour vous ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission, nous retrouvons nos rebriques habituelles, et ce soir il y a des infos : Free passe enfin à la 2G, le trublion progresse sur la qualité de service toutes technologies confondues mais traîne encore sur la 5G. Du sensationnel sur le Up and Down. On terminera par notre Free Fight : La nouvelle offre Iliadbox en Italie, a-t-elle sa place dans les offres Freebox en France?