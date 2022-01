Test du Asus ROG Phone 5S Pro : un smartphone taillé pour le jeu, mais pas seulement

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test de l’Asus Rog Phone 5S Pro, un smartphone taillé pour le jeu mobile. Ce modèle a d’autres qualités que nous vous proposons de découvrir.



Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques de l’Asus Rog Phone 5S Pro qui coûte 1 299 euros dans une configuration avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Fiche technique de l’Asus Rog Phone 5S Pro :

Processeur : octa-core jusqu’à 3 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 888+)

Mémoire vive : 18 Go en LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,78 pouces

avec une définition 2 448 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement 144 Hz

Audio : double haut-parleur stéréo

Stockage : 512 Go en UFS 3.1

(non extensible par carte MicroSD)

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM

Compatibilité 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19,

B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B39, B40, B41, B42, B48, B66, B71



Compatibilité 5G : N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40,

N41, N66, N71, N77, N78, N79



Triple capteur photo au dos, dans un bloc horizontal :

64 + 13 + 5 Mégapixels (principal + ultra grand-angle + macro)

Capteur photo à l’avant : 24 Mégapixels dans une fine bordure

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6

Connectivité Bluetooth : version 5.2

NFC : oui

Batterie : 6 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 65 Watts

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ROG UI

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale

ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : novembre 2021

Dimensions : 173 x 7 x 9,9 millimètres

Poids : 238 grammes

DAS tête : 1,331 W/kg



DAS tronc : 1,561 W/kg

DAS membres : 3,583 W/kg

Un positionnement gamer clairement assumé

Avec son dos à motifs, son éclairage personnalisable au dos et son tiroir SIM de couleur rouge, l’Asus ROG Phone 5S Pro reprend les codes du gaming et assume son positionnement. Entre les mains, c’est en tout cas un beau bébé. Il pèse 238 grammes, un poids s’expliquant par l’écran XXL et la batterie de forte capacité. Ce smartphone se montre également glissant, en raison de sa coque lisse. La coque de protection – partielle, d’ailleurs – ne sera donc pas un luxe si vous êtes un brin maladroit.

Cette grosse batterie se répercute également sur l’épaisseur du smartphone.

Un bel écran AMOLED, un son puissant

Immense, lumineux, fluide, l’écran de l’Asus Rog Phone 5S Pro se montre vite convaincant à l’usage. Parfait ? Il n’y a qu’un pas. Pas de poinçon ou d’encoche puisque le constructeur a opté pour une fine bordure afin d’intégrer la caméra frontale. Bref, pas d’intrus dans l’écran, notamment en vidéo ou en jeu. Depuis les paramètres, il sera possible d’ajuster le taux de rafraîchissement (60 Hz, 120 Hz, 144 Hz ou automatique), mais également le mode de couleur. Les options comprennent aussi un mode nuit programmable, un éclairage nocturne (plus chaud) et le mode Always-on Panel.

Côté son, le constat est le même avec un rendu clair, gâté de bonnes basses et surtout puissant. On en prend plein les oreilles. Le tout en stéréo. Bonne nouvelle pour ceux ayant des dispositifs en mini-jack, la connectique est présente, au niveau de la tranche inférieure, non loin d’un port de charge USB-C.

Quatre capteurs photo



L’Asus Rog Phone 5S Pro compte trois capteurs photo au dos : un principal de 64 Mégapixels, ainsi qu’un ultra grand-angle de 13 Mégapixels et un macro de 5 Mégapixels. Rien pour le zoom, par contre. Dommage. Ce bloc photo est plutôt bien intégré, avec de ne pas rendre trop bancal le smartphone sur le dos. Les selfies sont confiés, quant à eux, à un capteur frontal de 24 Mégapixels. À l’usage, tout ce petit monde produit des clichés assez satisfaisants, y compris en basse luminosité, avec un mode nuit assez efficace.

Ci-dessous, une photo en partant de l’ultra grand-angle pour aller jusqu’au zoom 8x :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan (“Portrait” dans la ligne d’options en bas) :

Une photo avec le mode macro (“Macro” dans la section “Plus”) :

Deux photos et leurs versions corrigées par le mode nuit (“Nuit” dans la section “Plus”) :

Deux selfies avec le mode portrait, en intérieur et en extérieur (avec Lucas qui bougeait en fond pour la seconde) :

Un smartphone 5G



L’Asus Rog Phone 5S Pro propose une gestion dual-SIM, grâce à deux logements Nano-SIM dans un tiroir rouge de la tranche gauche (une couleur qui facilite la localisation, d’ailleurs). Équipée de la plate-forme Qualcomm Snapdragon 888+, ce smartphone fonctionne évidemment sur les réseaux mobiles 5G.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres débits, mesurés en extérieur :

Un bolide, évidemment



Avec une plate-forme Qualcomm Snapdragon 888+ associé à 18 Go de RAM, l’Asus Rog Phone 5S Pro est un bolide, auquel rien ne semble pouvoir résister. Il démarre rapidement, installer les applications à la volée et charge les gros jeux sans s’essouffler, ni chauffer. Ce n’est clairement pas de ce côte-là qu’il faut chercher les points faibles. Notre ami est lourdement armé, pour aujourd’hui, comme pour les années à venir.

Les performances de la mémoire interne de stockage participent à la fluidité de l’ensemble. Disk Speed, l’outil que nous utilisons habituellement et que vous pouvez retrouver sur le Play Store, indiquait 551 Mo/s en écriture et 1,6 Go en lecture. À noter que le smartphone ne propose pas d’extension par carte MicroSD. Cela dit, avec 512 Go, il y a – a priori – de quoi faire pour un petit moment.

Une charge ultra rapide

Avec un tel bolide, Asus a prévu une batterie avec une capacité 6 000 mAh. De quoi tenir la distance, sans se priver.

Ci-dessous, un suivi d’utilisation : départ à 13h09 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 17h50 avec 9 % :

55 minutes de jeu avec le son du smartphone

40 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

1 heure de 10 minutes de YouTube avec le son du smartphone

Consultation et alertes Gmail / Twitter / LinkedIn

Surf sur Internet

1 appel court

SMS/MMS

4 téléchargements d’applications, dont 1 gros

10 mises à jour d’applications

Photos

Tests de débit

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Affichage Always-on Display en continu

Éclairage au dos du smartphone en continu

1 heure et 25 minutes de partage 4G

Afin d’éviter les charges interminables au regard de la capacité de la batterie, le constructeur propose une charge filaire en 65 Watts. Le bloc chargeur adéquat est fourni et profite d’un câble tressé à la fois robuste et facile à démêler (ou compliqué à emmêler si vous préférez).

Ci-dessous, un suivi de charge en filaire réalisé par nos soins :

9h26 : 2 %

9h31 : 20 %

9h36 : 31 %

9h41 : 40 %

9h50 : 60 %

9h55 : 70 %

10h04 : 83 %

10h10 : 93 %

10h19 : 100 %

Android 11 aux commandes



Avec son Rog Phone 5S Pro, la marque fournit une interface basée sur Android 11.

Côté applications installées dans le cadre de partenariats commerciaux, il y a Netflix, Facebook, Messenger, Instagram et… c’est tout. Des applications assez populaires en somme, que l’on pourra d’ailleurs désinstaller.

L’interface de l’Asus Rog Phone 5S Pro propose des fonctions pratiques incluant :

Le mode multifenêtres

Le mode petite fenêtre

La gestion avancée des gestes, y compris sur l’écran éteint

Le mode à une main

Le mode gant

Les gâchettes AirTriggers

Le gestionnaire d’expérience de jeu Armoury Crate

Terminons sur le volet sécurité. Les deux solutions de déverrouillage avancé, à savoir le lecteur d’empreinte sous la dalle et la reconnaissance faciale, ont fonctionné à merveille du début à la fin de ce test. Concernant les patchs de sécurité, nous sommes fin janvier au moment d’écrire ces lignes et n’avons pas mieux que les correctifs de novembre 2021 d’installés. Un suivi amélioré serait bienvenu, au regard du prix du smartphone.

VERDICT :

L’Asus Rog Phone 5S Pro est indéniablement un excellent smartphone. On n’en attendait pas moins, au regard de la fiche technique et surtout du prix élevé. Avec une fluidité exemplaire, un son excellent (pour un smartphone), un stockage énorme, une partie photo plus que correcte (mais incomplète), une autonomie digne de ce nom, un plein bouclé en moins d’une heure malgré l’énorme batterie à bord et une interface logicielle aux petits oignons, difficile de formuler des reproches. Même le mini-jack, souvent évincé du haut de gamme, répond présent. Il faudra en revanche composer avec un gabarit imposant et un poids assez conséquent. Notre ami joue dans la catégorie poids, autant sur les performances que sur la balance.