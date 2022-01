Free Mobile est attendu sur son forfait à 2€ et les Freenautes veulent être surpris en 2022

L’opérateur de Xavier Niel va devoir surprendre en 2022.

Nouvelle année, nouveaux changements chez Free ! En tout cas, les Freenautes l’espèrent. Univers Freebox vous a interrogé il y a un peu plus d’une semaine sur les nouveautés que vous souhaitez voir arriver chez l’opérateur. Vous avez été 5 560 à répondre à notre sondage, avec notamment deux réponses ayant remporté la majorité des voix.

La première nouveauté la plus attendue pour les abonnés Free pour 2022 avec 31% des réponses est l’enrichissement du forfait à 2€. Free avait en effet glissé se préparer à un changement de la formule bien connue de son forfait le moins cher. La nature du changement est encore inconnue, mais beaucoup de commentaires font état d’une volonté d’augmenter l’enveloppe de données proposée. A l’approche de l’anniversaire de l’opérateur le 10 janvier, certains espèrent un changement arrivant très vite, affaire à suivre.

Mais là où l’opérateur est également attendu, c’est sur sa capacité à surprendre ses abonnés. Si durant l’année 2021, Free n’a pas chômé en lançant un nouveau modèle de commercialisation de smartphone avec Free Flex, en proposant l’Apple TV 4K au sein de ses offres, les Freenautes veulent tout de même que Free continue de surprendre pendant cette année, avec 23% de réponses.

Une attente plus personne pour les abonnés, celle de l’arrivée de la fibre ou de la 5G à leur domicile reste également très importante avec 17% des participants considérant que c’est la nouveauté la plus attendue. Avec un déploiement toujours très rapide , tant au niveau du mobile que du fixe, vous pouvez croiser les doigts !

D’autres nouveautés sont attendues du côté de Free Mobile, un peu plus techniques avec notamment le lancement de la VoWiFi pour 12% des sondés et l’étendue de la VoLTE et de l’eSIM pour tous les abonnés pour 9% des interrogés.

Certains abonnés Freebox Révolution s’impatientent également et espèrent voir arriver Disney+ sur la Freebox Révolution cette année (5% des réponses). Enfin, 4% des interrogés attendent une ouverture plus large de l’interface TV Oqee en mobilité, puisqu’elle est toujours réservée aux abonnés Freebox Pop et Delta.