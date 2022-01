Appels téléphoniques indésirables : Orange en a détecté plus de 120 millions en un an

Avoir un anti-spam téléphonique est loin d’être un luxe, comme le confirme le volume d’appels indésirables détectés par le seul outil qu’Orange propose à ses abonnés et à ceux des autres opérateurs.

Malgré les outils mis à disposition par le gouvernement, les opérateurs et l’industrie du smartphone, les appels indésirables, à but commercial ou malveillant, restent un véritable fléau. En témoignent un chiffre : les plus de 120 millions d’appels détectés ou bloqués par Orange, par le biais de son application Orange Téléphone. À titre indicatif, en 2019, celle-ci avait déjà permis d’identifier plus de 8 millions d’appels malveillants et télémarketing.

Développée par le site Orange Labs de Lannion et disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application Orange Téléphone permet d’en savoir davantage sur un appel inconnu. Une probabilité affichée à l’écran permet de repérer un démarchage ou une arnaque sur la base des signalements des autres utilisateurs. Libre ensuite à l’utilisateur de décrocher ou non l’appel au regard de cette info. D’autres fonctions sont disponibles, comme l’annuaire inversé. À noter cependant que l’application requiert d’avoir une carte SIM Orange et Sosh pour bénéficier de l’intégralité des fonctions.