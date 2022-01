Razer dévoile sa nouvelle montre connectée gaming collaboration avec Fossil

Razer et Fossil présentent une nouvelle montre connectée en édition limitée dédiée aux gamers au prix de 329 dollars.

Razer cherche à se diversifier ! Lors du CES 2022 de Las Vegas, actuellement en cours jusqu’au 8 janvier 2022, Razer que l’on ne présente plus dans le milieu du jeu vidéo s’est associé avec la marque Fossil afin de concevoir une montre connectée gaming, la Razer x Fossil Gen 6.

Comme son nom l’indique, cette montre connectée pour joueurs a été conçue sur la base d’une Fossil Gen 6. Ces montres proposent un modèle alliant un look analogique tout en bénéficiant des avantages d’une montre connectée. Afin de se démarquer, cette version en collaboration avec la marque au serpent à trois têtes embarque un design futuriste.

La Razer x Fossil Gen 6 dispose d’un boîtier noir de 44 mm et de deux bracelets en silicone de 22 mm en couleurs différentes à savoir noir et vert. Elle offre 3 cadrans à savoir : Analogique, Text et Chroma.

La nouvelle montre issue de cette collaboration est alimentée par un processeur Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm. La montre connectée gaming est puissante, possède une bonne réactivité ainsi qu’une autonomie conséquente. Elle embarque une technologie de charge rapide qui lui permet de restaurer 80% de sa batterie en 30 minutes.

Malgré le fait que Razer n’en dise pas long sur l’autonomie de cette smartwatch, le site officiel de la marque Fossil indique d’une montre Gen 6 classique permet un usage durant plus de 24 heures.

Cette nouvelle montre connectée possède plusieurs capteurs : accéléromètres, gyroscope, boussole, altimètre, fréquence cardiaque PPG, sPO2, IR hors du corps et lumière ambiante. Tant de capteurs qui lui permettent ainsi de mesurer de multiples données biométriques en temps réel comme le pouls ou encore le taux d’oxygène dans le sang de son utilisateur entre autres. Ces données sont toutes accessibles via l’application.

La Razer x Fossil Gen 6 sera livrée avec Wear OS et disposera de Wear OS 3 prochainement, grâce à une mise à jour.

Il est possible de recevoir sur la montre les notifications du smartphone auquel elle est appairée. Elle embarque également un micro pour les appels ainsi qu’une puce GPS et des connectiques Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi et NFC SE.

La Razer x Fossil Gen 6 sera disponible au prix de 329 dollars sur les sites de Razer et Fossil en Europe. Il n’y en aura cependant pas pour tout le monde puisque cette montre en série limitée ne sera vendue qu’à 1337 exemplaires.