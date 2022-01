Free Mobile : la 5G progresse, les débits aussi

Notre partenaire RNC Mobile publie la 6e édition de son observatoire des performances du réseau Free Mobile. La 5G a représenté plus de la moitié des tests et contribué à la hausse des débits mesurés.

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. “Nous avons décidé d’exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile et notamment l’effet du lancement de la technologie 5G intervenue fin 2020”, expliquait alors la team RNC lors du lancement d’un nouvel observatoire des performances du réseau Free Mobile en juin dernier. Elle vient d’ailleurs de publier son observatoire pour le mois décembre reposant sur environ 8 000 mesures. L’occasion aussi de faire le bilan pour l’année 2021.

Toutes technologies confondues, 49,1 % des mesures réalisées en 2021 avec RNC Mobile indiquaient un débit descendant (téléchargement) compris entre 0 et 100 Mbit/s. Dans 43,9 % des cas, ce débit oscillait entre 100 et 400 Mbit/s. 7,1 % ont permis de dépasser les 400 Mbit/s. Le Gigabit/s était atteint ou dépassé dans moins de 1 % des cas.

En parallèle, le nombre de villes où le débit descendant excède les 400 Mbit/s a progressé de 73, passant ainsi de 485 à 558. Ci-dessous, la liste des 73 communes en question, parmi lesquelles des grandes villes, mais pas seulement :

Le réseau 5G que Free déploie à tour de bras, atteignant les 72 % de couverture de la population n’est évidemment pas étranger à la progression des débits. “La proportion des mesures de débit en 5G progresse ainsi régulièrement pour atteindre 59 % des tests en décembre, soit une progression de 8 points en un mois, de 15 points sur un trimestre et de 17 points sur un semestre”, souligne en effet RNC Mobile. Et d’ajouter que sur les 9 153 mesures dépassant les 400 Mbits, 9 105 ont été réalisées en 5G et 48 en 4G

Au-delà du réseau, le smartphone en poche a également son importance pour accéder aux meilleurs débits. L’observatoire de RNC Mobile dresse ainsi la liste des smartphones ayant permis d’obtenir les meilleurs débits. Les Xiaomi Poco F3, Xiaomi 11 et Huawei Mate 40 Pro forment le podium. Arrivent ensuite les Asus Smartphone for Snapdragon Insiders, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, OnePlus 8T, OnePlus 8, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11i et Samsung Galaxy A52s 5G.

Vous pouvez retrouver l’observatoire complet à cette adresse.

