Abonnés Freebox Delta : 9 jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime, dont un titre tiré d’une saga culte

Tous les mois, Prime Gaming, accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de novembre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, neuf jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer en majorité jusqu’au 1er février prochain. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Plongez dans l’univers de Star Wars avec Jedi: Fallen Order

La guerre des étoiles vous attend. Dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne, vous incarnez Cal Kestis, ancien apprenti jedi visant à reconstruire son ordre après que le tout nouvel Empire l’ait annihilé lors de l’Ordre 66. Enquête, combats et plateforme viendront agrémenter votre plongée dans cette toute nouvelle histoire se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine… Le titre est disponible jusqu’au 2 février prochain.



Une autre plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”.

Deux titres à récupérer sur l’Epic Game Store jusqu’au 1er février

Si vous êtes fan de jeux de stratégie et de batailles épiques en temps réel, Total War Warhammer est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. Plongé dans un monde d’heroic-fantasy rempli d’histoires, vous incarnerez l’une des factions se disputant un vaste territoire. Formez des alliances, faites-vous des ennemis, gérez votre royaume et menez des batailles épiques engageant monstres et créatures magiques pour assurer votre domination, dans une guerre totale.



Dans une ambiance plus moderne et au rythme plus endiablé, vous pouvez également découvrir le jeu de tir de zombie coopératif World War Z : Aftermath. Plusieurs missions seront à découvrir se déroulant à Rome et en Russie, dans les neiges du Kamchatka.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur vos jeux puis sur activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

6 jeux à récupérer sur Amazon Games

Sorti pour la première fois en 2005, Fahrenheit Indigo Prophecy a révolutionné la narration interactive, balançant entre les mondes du cinéma et du jeu vidéo tout en s’identifiant aux deux, pour finir par créer son propre genre dans le paysage vidéoludique. Cette édition nouvellement remastérisée propose des graphismes mis à jour, prend en charge la manette, et se base sur la version internationale intégrale/non censurée du jeu.Le jeu prend place en 2009 à New York, sous une interminable tempête de neige. Lucas Kane, un banal employé de banque, entre soudainement dans un état de transe et poignarde un homme dans les toilettes d’un diner. Les évènements vont rapidement dégénérer sur fond de prophétie millénaire, à vous de découvrir ce qu’il se trame.



Amateurs de jeux de course, vous pouvez également jeter votre dévolu sur WRC 7 FIA World Rally Championship. Relevez tous les défis des 13 rallies du WRC et de leurs environnements fidèlement reproduits. Incarnez les meilleurs pilotes du championnat au volant de leurs nouvelles voitures. Seul ou en ligne, frottez-vous aux Epic Stages, relevez des défis hebdomadaires et vivez l’expérience WRC comme un pro ! A noter, une prise en charge du multijoueur en couch co-op local uniquement.



Si vous aimez plus la mer que les routes, vous pouvez découvrir Abandon Ship. Ce jeu vous fait prendre le commandement d’un vaisseau de la période de l’Âge de la Voile et de son équipage, et explorez un vaste monde chargé d’histoires et qui réagit à vos décisions. Affrontez des navires ennemis, des fortifications et des monstres marins dans des combats tactiques féroces, dans un style artistique inspiré des peintures à l’huile navales classiques.



Un jeu d’aventure et d’exploration dans la nature sauvage d’un univers onirique vous est également offert avec Paper Beast – Folded Edition. Quelque part dans les profondeurs abyssales d’Internet, la vie s’est épanouie. Soyez parmi les premiers à explorer ces terres vierges où la nature domine. Une force inconnue semble peser sur son équilibre. Unissez vos talents à des créatures aussi attachantes qu’exotiques pour percer les énigmes de la Créature de papier. 

Autre aventure assez poétique et sans guerre, vous pouvez vous lancer dans In Other Waters. Vous êtes une intelligence artificielle ayant pour tâche de guider une xénobiologiste échouée dans l’océan aussi mystérieux que magnifique d’une autre planète. Une histoire de science-fiction non violente qui vous plonge dans un monde de merveilles, de peur et de vulnérabilité et dévoile l’histoire et l’écologie d’une planète impossible. Qu’allez-vous découvrir ensemble ?



Enfin, un jeu de gestion pour vos soirées plus calme et détente, avec Two Point Hospital. Concevez votre hôpital, soignez vos patients et agrandissez votre organisation ! Faites de la maladie votre business en construisant vos salles d’opération partout dans le joli comté de Two Point. Étudiez des maladies plus absurdes les unes que les autres et développez de nouvelles inventions hallucinantes pour concurrencer les autres hôpitaux dans une course effrénée pour soigner les malades et gonfler votre compte en banque.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.