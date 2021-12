Xavier Niel parmi les 10 hommes d’affaires les plus populaires auprès des internautes français

Semrush lève le voile sur son classement annuel des personnalités dites “business” ayant généré le plus de recherches sur internet chaque mois en 2021. Elon Musk bat Jeff Bezos, alors que Mark Zuckerberg devance Xavier Niel.

Pas de surprise en tête du classement annuel des businessmen les plus populaires aux yeux des internautes français. Réalisé comme tous les ans par Semrush, expert américain du marketing en ligne, cette étude comptabilise les recherchées effectuées sur le net durant l’année 2021 avant d’établir une moyenne mensuelle. Et à ce jeu là, les deux hommes les plus riches du monde sortent du lot. Elon Musk, fondateur de Tesla et Space X s’empare de la première place avec 319 700 recherches mensuelles effectuées cette année dans l’Hexagone. Distancé, Jeff Bezos, patron d’Amazon, arrive second avec 177 650 recherches mensuelles.

A quelques encablures suit Bill Gates (Microsoft) avec une moyenne de 135 950 recherches. Le Français, Bernard Arnault (LVMH), troisième fortune mondiale attise lui aussi la curiosité des internautes avec 100 000 recherches. Côté géants du net, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, s’adjuge la sixième place avec 70 800 recherches, et devance assez nettement Xavier Niel, 7e avec 36 940 requêtes. Le patron de Free et créateur de 42 ou encore de Station F se place juste devant une autre personnalité française, Christine Largarde. La présidente de la Banque centrale européenne améliore la représentation des femmes dans le classement après Magali Berdah, fondatrice de Shauna Events arrivée 5e avec 99 270 recherches mensuelles. Plus loin, figurent Vincent Bolloré (Vivendi) ou encore Stéphane Bancel, fondateur de Moderna en 18e position avec 5 740 recherches.

Source : Clubic