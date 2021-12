Free Mobile : un nouveau smartphone 5G pour les petits budgets débarque dans la boutique

La boutique en ligne Free Mobile accueille un nouveau smartphone 5G à destination des petits budgets. Il est vendu moins de 200 euros.

Il s’agit du smartphone TCL 20 R 5G, affiché à 199 euros au comptant. Dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex, il coûte 5,99 euros par mois après un premier versement de 29 euros. L’option d’achat à l’issue des 24 mois s’élève à 26 euros.

En termes de caractéristiques techniques, ce smartphone propose un écran IPS 6,52 pouces HD+ 90 Hz, un triple capteur photo 13 + 2 + 2 Mégapixels au dos (principal + macro + portrait), une caméra avant 8 Mégapixels pour les selfies et une connectique mini-jack. Il repose sur la plate-forme MediaTek Dimensity 700 apportant son processeur octa-core 2,2 GHz et sa compatibilité réseau 5G. Le constructeur fournit l’OS Android 11 coiffé de l’interface TCL UI 3.0 et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 10 Watts via l’USB-C.