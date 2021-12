Free Mobile : choc entre les trois smartphones 5G les moins chers de la boutique

Les smartphones Realme 8 5G, Oppo A54 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G sont actuellement les modèles 5G les moins chers de la boutique Free Mobile. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Realme 8 5G, Oppo A54 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G affichés à 219, 229 et 229 euros respectivement. Par l’intermédiaire de l’offre de location avec option d’achat Free Flex, ils coûtent 5,99 ou 6,99 euros par mois. Il s’agit des trois modèles 5G les moins chers de la boutique.

L’écran : ex æquo

Les trois smartphones boxent dans la même catégorie concernant la partie écran. Dalle IPS, diagonale de 6,5 pouces, définition Full HD+, taux de rafraîchissement 90 Hz et poinçon pour tout le monde. Tous font ainsi l’impasse sur les belles couleurs et les noirs profonds de l’AMOLED.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon centré) Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : Realme

S’il ne promet pas de grosses étincelles, le Realme 8 5G offre la meilleure combinaison processeur et mémoire vive. Il en a ainsi plus sous le pied, ce qui ne sera pas un luxe en multimédia et sur le long terme. Dans tous les cas, les smartphones s’annoncent compatibles avec les réseaux mobiles 5G.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 avec 6 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et 4 Go de RAM)

La photo : Oppo

L’Oppo A54 5G est celui qui offre la partie photo la plus complète, en intégrant le capteur ultra grand-angle sur lequel les rivaux font l’impasse. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G apparaît de son côté un peu en retrait pour la partie selfies.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi ou Realme

Les trois smartphones embarquent la batterie 5 000 mAh annonciatrice d’une autonomie confortable. Les moins gourmands pourront aisément franchir les 2 jours et partir en week-end l’esprit tranquille. Les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Realme 8 5G sont en revanche les deux seuls à profiter d’une charge 18 Watts. Une puissance de charge presque deux fois supérieure à celle de l’Oppo A54 5G, mais surtout pas de trop avec une telle capacité de batterie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Realme

Les trois smartphones profitent de la 5G, de l’écran Full HD+ 90 Hz, du capteur photo 48 Mégapixels et de la batterie 5 000 mAh garante d’une bonne autonomie. Si l’Oppo A54 5G profite du capteur ultra grand-angle pas essentiel pour tout le monde, le Realme 8 5G en a plus sous le pied en termes de performances, ce qui est un plus sur le long terme, et propose une charge plus performante, ce qui ajoute un confort indéniable. C’est donc vers le Realme 8 5G que nous irions. D’autant qu’il coûte un peu moins cher.