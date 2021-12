Totalement fibrés : Free fait péter les gros cadeaux pour beaucoup d’abonnés Freebox, du favoritisme dans l’air ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, dans notre magazine vidéo hebdomadaire, nous nous penchons sur les nouvelles offres promo de Free, vente privée boostée, Amazon prime offert aux abonnés Freebox Révolution, sans oublier notre débat autour de la question : “Est-ce que Free fait profiter des mêmes avantages à tous ses abonnés ?” . Et bien sûr, vous pourrez retrouver nos chroniques habituelles : le chiffre de la semaine, l’info à toute vitesse et le up and down…