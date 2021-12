Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité bien pratique sur les Freebox

Il est enfin possible de nettoyer sa liste des programmes lancés mais jamais terminés sur les Freebox.

Si vous êtes abonnés à Netflix, la situation ne vous est pas inconnue : vous avez essayé de lancer un film ou une série, sans accrocher, mais ne l’avez jamais terminé et le programme reste dans votre liste “Reprendre” pendant des mois. Netflix annonce aujourd’hui permettre de supprimer les programmes de cette liste sur tous les appareils, y compris les téléviseurs. C’est également le cas sur les Freebox, notamment sur l’application installée sur les Freebox Pop et Delta d’après nos propres constatations.

Concrètement, pour nettoyer votre liste, il suffit de sélectionner le programme concerné pour afficher les informations comme le synopsis, la gestion de l’audio et des sous-titres et donc, une nouvelle fonctionnalité proposant de supprimer votre film ou série de la catégorie “Reprendre”.

Une manipulation assez simple pour une fonctionnalité qui était encore réservée aux applications mobiles ou à la version sur navigateur. Pour rappel, Netflix est inclus dans sa formule “essentiel” dans les offres Freebox Delta et One et proposé en option pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K.