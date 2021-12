Télécommande Freebox : la zapette se met à jour pour corriger un problème assez gênant

L’application Télécommande Freebox rencontrait des problèmes de fonctionnement sur Freebox Pop et mini 4K depuis une récente mise à jour déployée par Google. C’est désormais du passé avec la dernière version intégrant un nouveau protocole.

L’application Télécommande Freebox passe en version 1.4.5 sous Android, afin de supporter la dernière version d’Android TV et d’en finir avec des dysfonctionnements sur Freebox Pop et mini 4K.

“Il y a quelques semaines, Google a fait une mise à jour d’une application appelée Service Télécommande Android TV, qui a été poussée sur tous les appareils Android TV. Celle-ci modifie complètement le protocole de communication pour piloter Android TV. Toutes les applications qui permettaient de piloter des appareils Android TV sont devenues du jour au lendemain non fonctionnelles”, explique le développeur, interrogé par Univers Freebox.

Jusqu’à présent, il demandait ainsi aux utilisateurs de supprimer la mise à jour du Service Télécommande Android TV de leur player. Cela n’est désormais plus nécessaire. “La mise à jour permet de prendre en charge ce nouveau protocole de communication. Je continue toutefois de supporter l’ancien protocole en parallèle, afin que tous les utilisateurs puissent profiter de l’application”, ajoute-t-il.

Disponible sous Android via le Play Store et l’App Store par le biais de l’App Store, l’application Télécommande Freebox permet de bénéficier d’une télécommande virtuelle. Celle-ci est compatible avec les players Freebox V5, Crystal, mini 4K, Révolution, One, Delta et Pop. Elle nécessite pour rappel que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côté fonction, citons les boutons pour afficher la commande vocale, la manette virtuelle et le guide des chaînes, mais également le retour haptique.