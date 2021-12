Pour Noël, SFR vous fait passer au Wi-Fi 6 et vous met la PS5 au pied du sapin

Passer à la vitesse supérieure, tout en vous offrant une console dernière génération. SFR profite en effet des fêtes de fin d’année pour relancer son offre spéciale combinant un abonnement fibre optique et une PS5.

À l’occasion de Noël, SFR permet d’acquérir la console de jeu PS5 Digitale pour 49 euros, puis 8 euros par mois pendant 24 mois. Il sera aussi possible de payer les 241 euros en une seule fois. Cette acquisition est adossée à une souscription à la fibre de l’opérateur au carré rouge.

On peut opter pour l’offre SFR Fibre Power avec SFR Box 8 (fibre jusqu’à 1 Gbit/s et Wi-Fi 6) pour 44 euros par mois pendant 12 mois, puis 60 euros par mois. On peut également opter pour l’offre SFR Fibre Power avec SFR Box 7 (fibre jusqu’à 1 Gbit/s et Wi-Fi 5) pour 34 euros par mois pendant 12 mois, puis 53 euros par mois. Soumises à un engagement de 24 mois, ces offres comprennent aussi les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, ainsi qu’un accès à 200 chaînes et services TV.