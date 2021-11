Choc des smartphones chez Free Mobile : trois modèles à 3,99 euros par mois, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Nokia 2.4, TCL 20 SE et Samsung Galaxy A03s, accessibles à 3,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex. Ils peuvent également être achetés au comptant pour 139, 149 ou 159 euros, selon le modèle.

L’écran : TCL



Les trois smartphones boxent dans la même catégorie concernant l’écran. Ils font l’impasse sur l’AMOLED, la définition Full HD+ et le taux de rafraîchissement élevé. Ils s’orientent vers l’encoche goutte d’eau moins discrète que le poinçon pour la caméra frontale.

Le TCL 20 SE a toutefois un petit plus si vous n’êtes pas allergique aux gros gabarits et consultez régulièrement du contenu : sa grande diagonale de 6,82 pouces.

Notre classement :

TCL 20 SE (IPS, 6,82 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A03s (IPS 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau) Nokia 2.4 (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Samsung ou TCL



Sur ce segment tarifaire, on n’attend pas spécialement les hautes performances ni la 5G (au moins pour le moment). Le Samsung Galaxy A03s e et TCL 20 SE apparaissent comme les meilleurs compromis, l’un ayant le processeur plus véloce pour les tâches gourmandes et l’autre le surplus de mémoire vive toujours bienvenu en multimédia. Les 2 Go de mémoire vive du Nokia 2.4 apparaissent en revanche bien trop justes à l’heure actuelle.

Notre classement :

Samsung Galaxy A03s (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio P35 et mémoire vive 3 Go) TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go) Nokia 2.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio P22 et mémoire vive 2 Go)

La photo : TCL



À défaut de s’annoncer comme un cador de la photo, le TCL 20 SE est celui annonçant le plus de polyvalence grâce à une partie photo plus étoffée. Il ne creusera pas non plus grandement l’écart avec ses deux rivaux, mais offrira tout de même un peu plus de possibilités. Toujours bon à prendre sur un smartphone d’entrée de gamme.

Notre classement :

TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A03s (13/2/2 Mégapixels au dos et 5 Mégapixels à l’avant) Nokia 2.4 (13/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : TCL ou Samsung



Les smartphones TCL et Samsung proposent une batterie 5 000 mAh avec une charge de 15 ou 18 Watts. Autrement dit : une solide autonomie, mais une charge assez longue au regard des standards actuels.

Le modèle Nokia n’est pas trop mal loti au niveau de sa batterie. Il est en revanche totalement à la ramasse pour la partie charge, avec une charge 5 Watts et une connectique Micro-USB qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui dès lors que l’on passe la barre des 100 euros.

Notre classement :

TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A03s (5 000 mAh et charge 15 Watts en USB-C) Nokia 2.4 (batterie 4 500 mAh et charge 5 Watts en Micro-USB)

Le choix d’Univers Freebox : TCL



Avec sa diagonale taillée pour la consultation de contenus, sa partie photo plus étoffée et sa mémoire vive plus importante, le TCL 20 SE apparaît un choix plus intéressant. Comme ses rivaux, il fait en revanche l’impasse sur la 5G.