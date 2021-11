Grâce à notre nouveau jeu, retentez votre chance pour gagner un smartphone

Peut-être l’occasion de vous équiper. Le nouveau jeu d’Univers Freebox revient pour vous donner la possibilité de remporter un smartphone. Vous pourrez tenter votre chance plusieurs fois par jour.



Si vous n’avez rien gagné lors des précédents concours, c’est le moment de retenter votre chance. Nous organisons un nouveau jeu pour tenter de remporter un smartphone. Il s’agit du Redmi 9T, dont nous vous avions proposé un test et que Xiaomi nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs. Parmi ses atouts : sa bonne autonomie assurée par une batterie 6 000 mAh, sa gestion dual-SIM pour gérer deux numéros depuis un même appareil et son extension MicroSD pour ne pas se sentir vite à l’étroit. Aux petits budgets, il propose aussi l’écran Full HD+, le double haut-parleur stéréo et la finition de bonne facture.

Un smartphone quasi neuf n’attendant donc qu’un nouveau propriétaire. Vous, peut-être ? Pour participer, c’est relativement simple. Il suffit de deviner ce qui se cache derrière cette image. Seul indice : cela concerne Free. Le premier à trouver la bonne réponse et à l’indiquer en commentaire sous cet article remporte le smartphone.

Assez régulièrement, de nouvelles cases seront découvertes. Vous pourrez donc revenir pour tenter plusieurs fois votre chance. Notez que vous devez avoir un compte Freezone pour participer. Pensez d’ailleurs à guetter l’annonce du gagnant (en haut de la page d’accueil d’Univers Freebox) ou simplement vos messages (Freezone). Ce serait dommage d’être le gagnant, mais de ne finalement pas recevoir votre lot.