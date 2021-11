Un forfait 150 Go à moins de 10 euros en série limitée chez NRJ Mobile

Un forfait blindé en data à prix cassé durant la première année et un forfait à tout petit prix pour les consommateurs les moins gourmands, voilà ce que propose NRJ Mobile.

Sur fond de Black Friday, NRJ Mobile commercialise jusqu’au 29 novembre un forfait 4G 150 Go (débit réduit au-delà) à 7,99 euros par mois pendant 1 an, puis 18,99 euros par mois. Sans engagement, celui-ci comprend également les appels, SMS et MMS en illimité. Il prévoit par ailleurs 13 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM.

En parallèle, la marque désormais dans le giron de Bouygues Telecom propose un forfait 3 Go (débit réduit au-delà) à 4,99 euros par mois. “Et pas seulement la première année !”, est-il indiqué à son propos. Elle aussi sans engagement, la formule comprend en outre les appels, SMS et MMS illimités, mais aussi de la data pour le roaming.

Dans les deux cas, la carte SIM triple découpe revient à 10 euros. Elle est à payer au moment de la commande.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.