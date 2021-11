Deezer débarque sur les Smart TV Samsung

Le service de streaming français lance une nouvelle application sur les téléviseurs connectés de Samsung.

De plus en plus de services s’installent sur les smart TV. Si Apple Music a récemment fait son entrée sur les téléviseurs LG, Deezer vient d’arriver dans une version adaptée aux téléviseurs sur les appareils de la marque Samsung. Si vous possédez un modèle datant de 2017 ou plus récent, vous pouvez ainsi utiliser la plateforme de streaming directement depuis votre interface Tizen.

De nombreuses fonctionnalités sont proposées, notamment le Flow, mix de favoris et de nouvelles recommandations pouvant être lancé en un seul clic, mais aussi aux playlists quotidiennes ou encore les contenus éditorialisés de Deezer comme “Les titres du moment” ou “Bleu blanc hit”, ou encore vos divers artistes, albums, titres ou podcasts favoris. La fonctionnalité “Paroles”, permettant de chanter à tue-tête en lisant les paroles de vos chansons préférées est également de la partie. Les abonnés HiFi quant à eux pourront profiter de la qualité FLAC sur leur téléviseur.

En dehors de la musique, les podcasts sont également proposés, y compris les créations originales comme Best Story Ever, Dis Jamy (kids) ou encore Gang Story.