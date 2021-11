Apple Music et ses plus de 90 millions de titres arrivent sur les Smart TV de LG

Apple annonce la disponibilité de son service musical sur les téléviseurs intelligents de LG.

Les abonnés Apple Music peuvent désormais accéder aux plus de 90 millions de titres sans publicité, aux plus de 30 000 playlists, aux clips vidéo 4K et à l’Apple Music Radio depuis les téléviseurs de marque LG. L’application Apple Music vient en effet d’arriver sur le LG Content Store des Smart TV LG équipées du système WebOS 4.0 et supérieur.

“Les propriétaires de Smart TV LG retrouvent sur leur téléviseur la même expérience Apple Music que sur leurs autres appareils iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, PC et Android, par exemple, avec en plus l’immersion visuelle que leur offre un grand écran”, promet Apple.

Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application et de se connecter avec son identifiant Apple. Il est également possible de s’abonner à Apple Music depuis le téléviseur et de bénéficier de trois mois gratuits. Des abonnements Étudiant, Individuel et Familial (jusqu’à 6 personnes) coûtent pour rappel 4,99, 9,99 et 14,99 euros respectivement.