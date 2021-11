Un “StoryPhone” pour divertir vos enfants avec Disney, mais sans écrans

La firme spécialisée dans l’audio ONAOFF annonce le lancement d’un nouveau casque intelligent pour les enfants, permettant de lire du contenu audio, même hors ligne.

Le retour des contes et des récits oraux, avec un brin de technologie. ONAOFF dévoile aujourd’hui StoryPhones, un casque dédié à la lecture de contenus audios pour les enfants et ne nécessitant pas une connexion à un autre appareil. L’appareil peut stocker et lire du contenu à tout moment, sans pour autant devoir poser votre bambin devant un écran.

Pour ce lancement, ONAOFF fait équipe avec la référence des récits pour enfants : Disney. Les détenteurs de ce casque pourront ainsi profiter d’une large collection d’histoires sélectionnées et adaptées aux enfants de trois ans et plus. On peut y retrouver notamment des histoires audio originales qui seront développées au fil des ans, mais également de la musique.

Le produit combine ainsi des écouteurs hautes performance et un lecteur de contenu connecté et fonctionne ainsi : insérer un disque “StoryShield” dans le StoryPhones, ce dernier téléchargera automatiquement l’histoire dans la mémoire du casque et commencera à la lire. D’autres fonctionnalités sont proposées, notamment la possibilité d’enregistrer vos histoires avec votre propre voix via une application mobile. De quoi passer un moment au coin du feu avec la voix de papa ou de maman, même si cette dernière est occupée.

L’un des disques proposés est nommé ZenShield, permettant aux enfants surstimulés de se détendre, de se calmer ou de dormi grâce ) des sons relaxants comme le bruit de la nature, des vagues ou encore des morceaux de piano.