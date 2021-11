Free lance le Green Friday, avec des offres de remboursement pour tous les smartphones reconditionnés

Avant les fêtes de fin d’années, Free vous propose 30€ remboursés sur l’ensemble des smartphones reconditionnés proposés dans sa boutique en ligne si vous optez pour Free Flex.

“Free transforme le Black Friday en Green Friday ” ! L’opérateur de Xavier Niel propose à tous ceux désirant s’offrir un smartphone reconditionné avec sa formule Free Flex de se faire rembourser de 30€, à la demande. L’opération a commencé aujourd’hui et prendra fin le 29 novembre prochain.

Cette année, chez Free, pas de #BlackFriday mais une semaine "Green Friday" avec des smartphones de grandes marques, reconditionnés, à prix Free et disponibles à la fois en boutique et en ligne. ♻️📲

