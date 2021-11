TF1 lance son nouveau service de replay étendu sans publicité avec 7 jours d’essai

En complément de son service de replay gratuit, la première chaîne française lance myTF1 Max. Pas de publicité dans les programmes et un accès illimité aux contenus jusqu’à 30 jours au lieu de 7.

Top départ pour MyTF1 Max. Après un premier lancement sur les Livebox d’Orange dans une offre intégrant aussi 6PlayMax, le nouveau service de replay étendu payant et sans interruption publicitaire de TF1 voit le jour sur de nouveaux supports, à savoir les smartphones, tablettes, ordinateurs et sur TV via Chromecast. L’offre inclut également un replay étendu (J+30 au lieu de J+7), une accessibilité dans toute l’Europe et les programmes en qualité HD. Côté prix, MyTF1 Max est proposé au tarif de 2,99€ par mois au lieu de 3,99€, ou à 29,99€ par an au lieu de 39,99€. Ce tarif découverte est valable jusqu’au 30 novembre, les 7 premiers jours sont offerts. Reste à savoir si ce service rattrapage intégrera les box d’autres opérateurs.