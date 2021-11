Panne internet : Orange explique à ses abonnés comment éviter la facturation en cas d’intervention

En cas de demande d’intervention pour une panne de connexion à Internet, mieux vaut être présent le jour J, mais également s’assurer que le problème ne vient pas d’un des équipements du foyer. Vous risquez la facturation.

Au travers une vidéo d’environ 2 minutes, Orange rappelle à ses abonnés que le déplacement d’un technicien en cas de panne Internet peut leur être facturé pour deux raisons. En cas d’absence lors du passage du technicien, l’intervention leur coûtera en effet 69 euros. L’opérateur historique rappelle que le rendez-vous peut être annulé ou modifié la veille de l’intervention. Mais l’intervention peut également faire l’objet d’une facturation si le problème provient d’un défaut dans les branchements de l’installation électrique ou d’un des équipements électroniques du foyer (ordinateur, tablette, etc.).

Orange en profite pour souligner qu’il est possible de suivre l’avancement de la résolution de la panne sur son site Internet ou depuis son application mobile. L’opérateur liste aussi les solutions proposées en attendant la résolution, à savoir 200 Go par mois pendant 2 mois sur cinq lignes Orange/Sosh du foyer ou 200 Go valables 2 mois sur une airbox de prêt.