La 5G puissance max se fait attendre chez Free Mobile et consorts, quel opérateur devrait céder sa place ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une consolidation des télécoms “inévitable” d’après Orange, mais qui soulève bien des questions

l’opérateur historique relance le débat sur un éventuel passage à trois opérateurs dans l’Hexagone. La France va “inévitablement” voir son nombre d’opérateurs télécoms baisser, a estimé mercredi 17 octobre, Ramon Fernandez, directeur financier d’Orange. La raison, le retrait de la Bourse d’Iliad, maison-mère de Free et Altice (SFR) pourrait faciliter une fusion.

A ses yeux, Le marché français des télécoms vit encore les conséquences de la révolution initiée sur le mobile par Free en 2012, la concurrence est aujourd’hui très intense encore sur les prix, lesquels sont les plus bas aujourd’hui en Europe. La question se pose alors : qui devra partir, Free ou SFR ? Les commentaires de l’article fourmillent de questions à ce sujet.

L’ANFR lance un nouvel outil et sa connexion à la réalité est questionnée

Comment déterminer quel opérateur proposera une couverture importante en 4G et 5G à proximité de chez vous ? Sur son site CartoRadio.fr , l’ANFR déploie une nouvelle section permettant de connaître facilement le nombre de sites mobiles présents dans un secteur donné. Le concept est simple : rendez-vous sur le site web, puis paramétrez la pour afficher le contenu qui vous intéresse en sélectionnant uniquement les sites 4G/5G ou un opérateur en particulier par exemple. Si la qualité de l’outil a été signalée, certains doutent des données, qui proviennent pourtant… de l’ANFR. A vous de vous faire votre propre avis !

Attention cependant à ne pas tirer des généralités d’une zone en particulier !

La couverture 5G de Free Mobile est étendue, certes, mais la 5G pour quoi faire ?

Le déploiement de la 5G avance bien chez Free. Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, l’opérateur en a profité pour faire le point sur la proportion de la population française qui pouvait accéder à la nouvelle génération de téléphonie mobile via son réseau. Aujourd’hui, 70% des français sont couverts en 5G estampillée Free Mobile contre 67% annoncés en octobre dernier et 99% en 3G/4G. Mais si le lancement de la 5G en France vient de fêter son anniversaire, elle est encore loin de tenir toutes ses promesses, il faudra faire preuve de patience.

Canal+ et Amazon ne signent pas, y a-t-il un vrai manque ?

Alors que la firme américaine détient actuellement les droits de 80% des matchs de la Ligue 1, diffusés via un abonnement supplémentaire sur sa plateforme, Canal+ affirme que cette dernière ne souhaite pas signer pour une diffusion sur les décodeurs de la chaîne privée. “Quand il y a des droits que nous n’avons pas, je cherche toujours à les inclure dans les offres pour les proposer à nos abonnés” explique son patron. Maxime Saada va même plus loin, affirmant que si aujourd’hui, Canal+ ne distribue pas Amazon, il ne s’agit pas d’un choix délibéré de la filiale de Vivendi.

Mais pour les utilisateurs, la question se pose : une distribution via Canal+ serait-elle vraiment profitable ? Certains arguent notamment d’une différence de prix assez indéniable entre le fait de devoir s’abonner à Canal+ avec une option et avoir Prime directement, mais il faut également penser aux nombreux abonnés Canal+ désirant y accéder directement depuis leur décodeur… La solution est-elle d’opter pour un décodeur tiers et d’opter pour myCanal uniquement ? A vous d’en décider.

Amazon Prime Video, le service trop brouillon ?

Quelle plateforme de VOD a le plus séduit le coeur des Français? Statista a mené une étude via son cabinet d’enquêtes pour établir un classement des plateformes payantes utilisées au cours des 12 derniers mois. Sans surprise, Netflix est premier et de loin, mais n’est pas le seul service utilisé par les quelques 1076 Français sondés. Le deuxième est tout aussi peu surprenant, puisqu’il s’agit d’Amazon Prime Video, avec 56% des sondés ayant payé pour y accéder. Si l’abonnement Prime a bien des qualités, la plateforme de SVOD souffre toujours d’une critique bien connue et qui n’a jamais été réglée… Son interface. Si vous avez déjà testé l’application disponible sur toutes les Freebox ou même sa version navigateur, qu’avez-vous penser de l’expérience ?