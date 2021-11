Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles aux alentours de 150 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les TCL 20 SE et Samsung Galaxy A03s, proposés à 149 et 159 euros au comptant. Tous les deux sont par ailleurs accessibles à 3,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex.

L’écran : TCL



Dalles IPS, définition HD+ et encoche goutte d’eau pour les deux smartphones. La grande diagonale de 6,8 pouces sera idéale pour la consultation de contenus. Elle se traduira également par un plus gros gabarit dans la poche.

Notre classement :

TCL 20 SE (6,82 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A03s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : chacun son atout



Le Samsung profite d’un processeur plus véloce pour les tâches gourmandes, tandis que le TCL profite d’un peu plus de mémoire vive pour le multitâche. Quoi qu’il en soit, n’attendez pas d’étincelles de la part de ces smartphones. Ni la 5G d’ailleurs, les deux plates-formes à bord n’offrant pas cette comptabilité réseau.

Notre classement :

Samsung Galaxy A03s (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio P35 et mémoire vive 3 Go) TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : TCL



Le TCL 20 SE offre une partie photo plus étoffée, avec plus de définition au niveau du capteur photo principal et du capteur à selfies. Il embarque aussi le capteur dédié à l’ultra grand-angle. Dans les deux cas, il ne faudra pas se montrer exigeants. Ce sont des smartphones d’entrée de gamme.

Notre classement :

TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A03s (13/2/2 Mégapixels au dos et 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : TCL



Batterie 5 000 mAh pour les deux smartphones, ce qui annonce une autonomie confortable atteignant facilement les 2 jours. Le TCL offre une charge légèrement plus rapide, mais sans creuser l’écart non plus.

Notre classement :

TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A03s (5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Sans forcément creuser l’écart par rapport à son rival, le TCL 20 SE a quelques atouts comme son grand écran taillé pour la consultation de contenus et sa partie photo un peu plus étoffée. Il propose aussi une charge légèrement plus rapide et un petit peu plus de mémoire vive. Et ce, tout en coûtant 10 euros de moins. Il apparaît donc comme un choix plus intéressant. Pour vous faire une idée, vous pouvez retrouver notre test du TCL 20 SE.