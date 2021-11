Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video dispose enfin d’une application sur Mac

Une première pour un service de SVOD : Amazon Prime Video est la première plateforme a lancer une application disponible sur les ordinateurs d’Apple.

Si la majorité des plateformes comme Netflix, Disney+ et consorts possèdent une application sur Windows, iOS ou Android, mais les Mac sont généralement les grands oubliés. Une application permet notamment certaines fonctionnalités pratiques, comme le téléchargement d’un programme sur votre appareil pour le regarde hors ligne. Mais sur macOS, les utilisateurs doivent encore majoritairement se contenter d’une connexion sur navigateur. Pour les abonnés Prime Video, la situation vient de changer.

En effet, une application pour la plateforme de SVOD compatible avec macOS vient d’être lancée sur l’App Store. Une version qui ressemble notamment à la version déjà disponible sur iPadOS. Plusieurs fonctionnalités sont intégrées, notamment le Picture-in-Picture, le téléchargement cité précédemment et le plein écran notamment. D’après 01net qui a fait remonter l’information, la qualité des vidéos semble limitée au 1080p, pas de 4K proposée donc.

Pour rappel, Amazon Prime Video est disponible sur tous les player proposés par Free et incluse dans l’abonnement Freebox Delta. Pour les abonnés Freebox Révolution, Pop, One et mini 4K, une option est proposée à 5.99€/mois. L’abonnement inclus également de nombreux autres services comme la livraison ultra-rapide sur la plateforme de e-commerce, mais aussi un service de streaming musical, des contenus spéciaux pour les gamers…