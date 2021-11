France 3 et France Bleu s’allient pour lancer une nouvelle offre à la carte pour tous les Français

Quand l’union fait la force au nom de la vie locale. En mars 2022, France 3 et France Bleu lanceront une offre numérique comprenant l’ensemble des productions quotidiennes des deux réseaux, de l’ultra-local au régional.

France Télévisions et Radio France main dans la main pour créer un grand média numérique de la vie locale. Coopérer dans le but de fournir un meilleur service de proximité était dans la logique des choses depuis plusieurs années, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, l’évoquait déjà en 2019. Restait aussi à démontrer l’intérêt économique du projet et sa faisabilité « sociale » autour des conventions collectives disparates chez France 3 et France Bleu.

C’est désormais officiel, une structure commune va voir le jour et sera accessible pour les Français à partir de mars 2022, a annoncé hier la Ministre de la Culture au Sénat. “Après franceinfo, première offre numérique d’information nationale, cette nouvelle coopération majeure des entreprises de l’audiovisuel public vise à offrir à tous les Français un service public ancré dans les territoires au plus près de la vie locale”, informe un communiqué.

Dans le détail, cette nouvelle offre sera centrée sur l’utilisateur et donnera accès à des contenus au plus proche de son bassin de vie ou de sa proximité affective. Celle-ci sera composé d’un site, de sites mobiles et d’une application. “Les internautes pourront accéder à l’ensemble des productions quotidiennes des deux réseaux, à travers des entrées géographiques (de l’ultra-local au régional) et par média, via les contenus des 44 stations locales de France Bleu et les 24 antennes régionales et locales de France 3, pour une expérience à la carte.”

Au programme de ce nouveau média numérique de la vie locale, de l’information, de la culture, découverte, divertissement et services, le tout de manière personnalisée, interactive et géolocalisée.“Afin de porter cette nouvelle offre, les équipes des deux entreprises travaillent activement à la création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), afin de mettre en commun les moyens nécessaires à son déploiement et de faciliter la collaboration des équipes des deux médias, tout en conservant une structure légère et opérationnelle”, apprend-on. Cette coopération fait suite au déploiement des 21 matinales communes de France Bleu et France 3, ce qui représentera en 2022 près de 10 000 heures de programmes communs. A terme, l’intégralité des 44 matinales seront retransmises, proposant à tous les Français sur le territoire métropolitain des matinales d’information ancrées dans leur bassin de vie.