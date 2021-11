Iliad se démarque avec un déploiement atypique de ses bornes automatiques en Italie

De l’autre côté des Alpes, les Simbox d’Iliad fleurissent désormais sur les autoroutes, dans les magasins discount et les commerces individuels.

En trois ans et demi, Iliad aura réussi à couvrir tous les provinces italiennes avec son réseau de distribution, soit 3000 points de vente. Mais l’opérateur ne compte pas s’arrêter là pousse son déploiement plus loin que Free Mobile en France. Présentes dans les boutiques, les Simbox, à savoir les bornes automatiques d’Iliad, poussent comme un champignon dans différents types de lieux. Des accords importants ont notamment été conclus avec les grands groupes de la grande distribution (supermarchés/hypermarchés) et les principales chaînes d’électronique comme Unieuro, dont le groupe Iliad est le principal actionnaire. Mais ces dernières semaines, l’opérateur a franchi de nouvelles étapes en implantant ses Simbox dans une chaîne bien connue, Autogrill, sur les autoroutes et dans des magasins discount et plus précisément de nombreux points de vente de la chaîne Penny Market. Et ce n’est pas tout puisqu’Iliad expérimente pour la première fois la présence de ses bornes dans des magasins individuels et des activités commerciales non liées aux grandes chaînes.

Pour rappel, l’opérateur a lancé en janvier dernier, un nouveau canal de distribution “express” pour ses forfaits mobiles en les proposant à l’achat dans diverses enseignes de commerce. Le concept est assez simple et bien connu des utilisateurs français : la présence d’une carte SIM dans les magasins où les italiens font leurs achats du quotidien, comme les supermarchés, hypermarchés, magasins d’électroniques grand public et même les librairies.

Source : UniversoFree