Free Mobile : un nouveau cadeau offert pour l’achat d’un smartphone

Une marque a fait son retour dans la boutique Free Mobile avec un nouveau smartphone. Un cadeau est d’ailleurs offert pour ceux qui achèteront ce modèle.



La boutique Free Mobile a récemment accueilli un nouveau smartphone 5G, un Honor 50 positionné sur le gros milieu de gamme et affiché à 549 euros au comptant ou 16,99 euros via l’offre Free Flex.

Il se trouve d’ailleurs que pour tout achat de ce smartphone entre les 27 octobre et 3 novembre, des écouteurs sans-fil Honor Earbuds2 Lite sont offerts. Des écouteurs d’une valeur commerciale de 99 euros.

Pour récupérer le cadeau, il suffit d’acheter le produit, de constituer un dossier en ligne (formulaire rempli, copie de la preuve d’achat, original du code-barres, etc.) et de l’envoyer au plus tard le 3 décembre 2021.

Les écouteurs arriveront dans les 2 à 4 semaines après validation du dossier. Tous les détails sont disponibles à cette adresse.