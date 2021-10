Windows 10 va bientôt accueillir le magasin d’applications de Windows 11

La nouvelle version du Microsoft Store est disponible sur Windows 10 pour les testeurs du programme Windows Insider.

Ceux qui ne peuvent pas installer Windows 11 seront servis ! En effet, Microsoft a pensé aux utilisateurs ne disposant pas forcément d’une machine récente. La nouvelle version du magasin d’applications de Microsoft va débarquer sur Windows 10, comme l’a expliqué Rudy Huyn, en charge du Microsoft Store.

Exciting news today, the new #MicrosoftStore (modern design, support for win32 apps, Disney+ movies and way more) is now available to Windows 10 Insiders! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) October 27, 2021