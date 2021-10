Fairphone présente ses nouveaux écouteurs écologiques true wireless composés de plastique recyclé

Les nouveaux écouteurs sans-fil True Wireless Stereo de Fairphone, conçus avec du plastique recyclé, embarquent une technologie de réduction de bruit active, ainsi qu’une fonction limitant l’utilisation de sa batterie pour une meilleure longévité.

Fairphone fait partie des constructeurs de smartphones les plus écologiques du marché. Dans cette optique, la marque lance ses nouveaux écouteurs sans-fil, les Fairphone True Wireless Stereo, conçus avec 30 % de plastique recyclé et ce jusqu’à son boîtier de charge.

Ces nouveaux écouteurs disposent d’une technologie de réduction de bruit active. Mais ce n’est pas tout, puisqu’ils embarquent également un système de recharge leur permettant d’économiser la durée de vie de leur batterie. Le constructeur affirme que la batterie de ses True Wireless Stereo dure jusqu’à deux fois plus longtemps, ce qui garantit une utilisation sur plusieurs années.

Pour ses smartphones, Fairphone s’applique habituellement à fabriquer des terminaux démontables pour lesquels certains composants sont facilement remplaçables. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour les nouveaux écouteurs de la marque. Le fabricant n’a pas précisé le temps de recharge nécessaire aux écouteurs pour bénéficier d’une batterie pleine, ni même l’autonomie des écouteurs.

Les True Wireless Stereo de Fairphone sont équipés du Bluetooth 5.3, de transducteurs de 10 mm et d’une technologie de réduction de bruit active. Ils sont certifiés IPX4 et livrés avec trois tailles d’embouts. Cependant, Fairphone ne détaille pas quels sont les codecs disponibles et ne fournit pas de câble USB avec ses écouteurs.

Les nouveaux écouteurs estampillés Fairphone seront disponibles à partir du 1er novembre. Pour les plus impatients, il est déjà possible de les précommander sur le site officiel de la marque au prix de 99,95 euros.