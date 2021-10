Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à environ 550 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Honor 50 à 549 euros et Xiaomi 11T à 569 euros. On peut également les obtenir via l’offre Free Flex pour 16,99 euros par mois.

L’écran : ex æquo



Les deux smartphones promettent les belles couleurs et les noirs profondeurs de l’OLED, la fluidité grâce au taux de rafraîchissement 120 Hz et la discrétion du poinçon pour la caméra frontale. Les deux diagonales d’affichage sont sensiblement les mêmes.

Notre classement :

Xiaomi 11T (6,67 pouces, AMOLED, FHD+, 120 Hz, poinçon centré) Honor 50 (6,57 pouces, OLED, FHD+, 120 Hz et poinçon centré)

Performances : Xiaomi

Processeur plus véloce et mémoire vive plus importante, le Xiaomi 11T en a plus sous le pied. Si cela ne creusera pas forcément l’écart sur le moment, c’est en revanche un atout sur le long terme.

Notre classement :

Xiaomi 11T (processeur octa-core 3,0 GHz du chipset MediaTek Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM) Honor 50 (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778, mémoire vive 6 Go)

La photo : Honor



Les deux smartphones proposent un capteur photo principal 108 Mégapixels et un capteur photo 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 ou 5 Mégapixels pour la macro et le mode portrait. Le Honor 50 propose en revanche deux fois plus de définition pour les amateurs de selfies.

Notre classement :

Honor 50 (108/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi 11T (108/8/5 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Si les puissances de charge sont les mêmes, le Xiaomi 11T embarque une batterie de plus grosse capacité pour plus d’autonomie, ce qui ne sera pas un luxe sur une configuration performante.

Notre classement :

Xiaomi 11T (batterie 5 000 mAh et charge 67 Watts) Honor 50 (batterie 4 300 mAh, charge 66 Watts)

VERDICT : Xiaomi 11T